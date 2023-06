Ski alpin: Le combiné alpin se disputera désormais en équipes

Plus ancienne épreuve olympique du ski alpin, le combiné va devenir à partir des JO 2026 de Milan une épreuve en double unissant un descendeur et un slalomeur, a annoncé le Comité international olympique mardi (CIO).

Disparu de la Coupe du monde en 2020

Cette modification change la nature même du combiné alpin, inventé en 1932 par les Suisses de Wengen pour départager les as de la vitesse et les virtuoses des piquets, et première épreuve alpine à entrer aux JO quatre ans plus tard à Garmisch-Partenkirchen.