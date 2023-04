Carnet noir : Le comédien Barry Humphries, star de la série «Dame Edna Everage», est mort

Barry Humphries avait passé plus de 70 ans sur scène, et était en tournée jusqu’à l’an dernier.

Rôle iconique

«Un formidable humoriste, satiriste, écrivain»

Le Premier ministre australien a rendu hommage à cet acteur qui était «à la fois doué et généreux». «Il est resté lui-même jusqu’à la fin, ne perdant jamais ni son esprit brillant, ni son humour unique, ni sa générosité d’esprit», a précisé son agent, rappelant que Barry Humphries avait passé plus de 70 ans sur scène, et était en tournée jusqu’à l’an dernier. «Barry Humphries nous a fait rire à travers toute une galaxie de personnages, depuis Dame Edna jusqu’à Sandy Stone», un autre de ses personnages, un vieux bourgeois guindé, a-t-il ajouté, évoquant «un formidable humoriste, satiriste, écrivain, et quelqu’un d’absolument unique».