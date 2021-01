C’est lors d’une intervention de la police non loin de la gare que le décès du dealer nigérian s’est produit.

Depuis juin 2019, l’organe qui examine les questions éthiques relatives aux activités de la police n’a plus de chef, rapporte «24 heures» . Après une démission dont les contours restent flous, la direction de ce comité est toujours assurée par une intérimaire. Or, l’institution va au devant de questions cruciales au travers d’un procès d’une grande importance: six agents sont prévenus d’homicide par négligence pour la mort du Nigérian Mike Ben Peter en mars 2018.