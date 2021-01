Coronavirus : OMS: le comité d’urgence réclame plus de séquençage

Pour lutter contre les variants plus contagieux, l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé vendredi vouloir étendre la collaboration scientifique.

Le Comité d’urgence a appelé à une expansion mondiale du séquençage génomique et du partage des données.

Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé vendredi la communauté internationale à étendre le séquençage du génome des variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une résurgence de la pandémie.

En ce qui concerne les variants, le Comité d’urgence appelle à une expansion mondiale du séquençage génomique et du partage des données, ainsi qu’à une plus grande collaboration scientifique pour faire face «aux inconnues fondamentales» qui subsistent.

Cinquantaine de pays touchés

Le comité se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé de le réunir deux semaines plus tôt que le calendrier prévu pour discuter notamment des variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une nouvelle explosion de la pandémie dans certains pays.