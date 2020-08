Genève : Le Comité syrien reprend les discussions

La réunion du format réduit du Comité constitutionnel syrien, suspendue lundi à Genève peu après son début en raison de quatre cas de Covid, reprend.

«Après la consultation des co-présidents et de membres du Comité, les réunions vont reprendre à 14 h au Palais des Nations», a dit jeudi le bureau de l’émissaire de l’ONU sur la Syrie Geir Pedersen. Après la suspension, le co-président désigné par l’opposition, Hadi al-Bahra, avait expliqué en soirée que les 45 membres des délégations devraient rester dans leur hôtel pour une période de 2 à 10 jours.

Ils sont répartis à parts égales entre soutiens du gouvernement, opposants et représentants de la société civile. Ils avaient été identifiés comme négatifs avant leur arrivée en Suisse et ont été à nouveau testés une fois à Genève. Ces participants s’étaient retrouvés lundi dans la même salle avec des masques et une distanciation physique stricte. Il n’était pas prévu que les différents groupes se parlent directement.