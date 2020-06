Lutte contre le racisme

Le comité US conteste l’interdiction de manifester politiquement aux JO

La directrice exécutive du Comité olympique et paralympique des États-Unis s’est adressées aux athlètes dans une lettre publiée lundi sur Twitter.

Nombre d'entre eux se sont exprimés et ont pris part aux manifestations contre le racisme et la brutalité policière dans tout le pays ces deux dernières semaines, consécutivement à la mort de George Floyd, le 25 mai à Minneapolis. Cet homme noir de 46 ans n'a pas survécu à son interpellation, après qu'un policier blanc a appuyé son genou sur son cou pendant plus de huit minutes.

«La douleur ressentie par les athlètes noirs et par la communauté noire – au cours des dernières semaines et bien trop longtemps avant le meurtre de George Floyd – est inadmissible», a déclaré Sarah Hirshland dans sa lettre. «Votre courage est inspirant. Pendant des décennies, vous avez parlé d'égalité et d'unité et sacrifié votre moment sur le podium pour appeler au changement. Et nous n'avons pas écouté et nous avons toléré le racisme et les inégalités. Je suis désolée. Vous méritez mieux. Vous comptez. La vie des Noirs compte», a-t-elle ajouté.