Vaud : Le commandant de la Police de l’Ouest lausannois limogé

Frédéric Schaer, commandant de la Police de l’Ouest lausannois (POL) depuis 2013, a été licencié, rapporte «24heures». Le journal, qui a contacté la POL pour connaître les raisons de ce limogeage, n’a pas eu le droit à plus d’explications. Mais de nombreuses tensions au sein de la POL duraient depuis plusieurs années. En 2018, la mise en place d’un projet de collaboration renforcé avec la police cantonale avait été source de divisions et des reproches visaient directement le commandant. Dernièrement, alors qu’un rapport d’audit sur la direction de la police était attendu, Frédéric Schaer était en arrêt maladie.

Totale incompréhension

Contacté par nos collègues, Frédéric Schaer a déclaré être «dans une totale incompréhension et dans un profond désarroi s’agissant de la décision du Codir de la POL et du traitement qui m’a été réservé depuis plus d’une année». Toujours lié au secret de fonction, il ne peut toutefois en dire plus, mais a annoncé qu’il allait recourir à cette décision en justice. Son poste sera mis en concours dans les prochaines semaines.