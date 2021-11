Vaud : Le commandant de la police de Nyon a été licencié

Le chef des forces de l’ordre locales n’était plus en poste depuis près d’un an. Le comité de direction de l’association de police a confirmé son renvoi.

Le commandant de Police Nyon Régions a été licencié. L’information a été confirmée au journal «La Côte» par le comité de direction (Codir) de l’association de police chapeautée par les communes de Nyon, Prangins et Crans. L’homme n’était plus en poste depuis près d’un an. Les raisons de son départ demeurent inconnues: les élus ne la connaissent pas et les procès-verbaux du conseil intercommunal de Police Nyon Région n’en font aucune mention. Le Codir explique pour sa part ne pas pouvoir s’étendre sur le sujet, une procédure judiciaire étant en cours.