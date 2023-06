Le commandant de l’armée ukrainienne viral grâce à Baby Yoda

La force est avec lui. Une image du commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny est devenue virale sur les réseaux sociaux, à cause d’un patch «Baby Yoda» sur son gilet pare-balles. Baby Yoda, appelé Grogu dans la série The Mandalorian, est un personnage de l’univers de Star Wars. Lundi soir, le service de presse de l’armée ukrainienne a publié une vidéo du général Zaloujny, visitant des positions ukrainiennes. Et en plein milieu de sa poitrine s’affiche l’effigie du petit être à la peau verte et aux grandes oreilles.