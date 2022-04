Canton de Berne : Le commandant des pompiers amendé pour usage abusif de la sirène

Une opération de relations publiques se solde par une amende de 200 francs pour le commandant des pompiers de Konolfingen (BE).

Le 3 décembre dernier, les pompiers de Konolfingen (BE) avaient traversé le village avec une dizaine de véhicules, gyrophares et sirènes allumés. Et pourtant il n’y avait aucune urgence. Il s’agissait d’une opération de relations publiques. Le commandant des pompiers, Andreas Fähndrich, doit désormais payer une amende de 200 francs pour cet acte et 150 francs de frais de procédure.