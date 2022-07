Martigny (VS) : Le commandant des pompiers suspendu avec effet immédiat

Un audit externe a révélé une crise de gouvernance à répétition semblant miner la confiance de l’ensemble du Centre de secours et incendie (CSI).

Au sein du service du feu de Martigny (VS), l’incendie faisait rage depuis qu’un audit externe avait été commandé par le Conseil municipal, le 5 avril dernier. L’expertise a vu le jour à la suite de la réception de deux courriers émanant de cadres miliciens sapeurs-pompiers et d’une réponse de l’Etat-Major administratif. Ceux-ci faisaient état d’un profond malaise au sein du Centre de secours et incendie (CSI).