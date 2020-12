Suisse : Le commerce de détail a bien résisté mais devrait ralentir

La croissance dans le secteur en 2020 a été bien supérieure à celle de 2019. Mais l’année prochaine, cette tendance devrait fléchir, selon les spécialistes.

Le commerce de détail devrait terminer l’année sur une croissance du chiffre d’affaires bien supérieure à celle de 2019. Mais cette tendance positive risque de perdre de l’élan en 2021, une fois que la pandémie de coronavirus sera davantage maîtrisée et que les achats dans les pays limitrophes auront complètement repris.

8 milliards de marchandises à l’étranger

De janvier à septembre, les ventes du commerce de détail helvétique ont crû de 6,6% sur un an, grâce au segment des biens de première nécessité et au bond des achats en ligne, selon le baromètre de l’institut de sondage Gfk. En 2019, sur la même période, la hausse n’avait été que de 0,1%.

Achats sur internet

Face aux mesures de semi-confinement imposées ce printemps et la deuxième vague du Covid-19, nombre de consommateurs se sont tournés vers les achats sur la toile. «Certains commerces ont atteint en quelques mois les objectifs de vente en ligne qu’ils s’étaient fixés pour les prochains 3 à 5 ans», explique Mme Szegedi. Selon elle, une large partie des clients devrait continuer à consommer en ligne après la crise sanitaire, les habitudes s’installant dans la durée si l’expérience a été positive.

L’experte s’attend cependant à voir la croissance de l’e-commerce ralentir l’année prochaine: «la forte accélération de cet été ne devrait pas se reproduire, une fois que la pandémie sera mieux contrôlée». Deloitte met également en exergue qu’il est difficile de chiffrer avec précision la contribution des ventes en ligne au commerce de détail en général. «Historiquement, elle était entre 5 et 10%, mais les chiffres ont augmenté jusqu’à 50% cet été», estime la responsable.

Incertitudes sur l’emploi

Dans une récente étude menée par Deloitte dans 13 pays, 29% des personnes interrogées avaient peur de perdre leur travail à cause de la crise, 20% dépensaient plus qu’ils ne gagnaient et 40% s’inquiétaient pour leur épargne.