Par exemple, les chiffres d’affaires du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 13,0% en termes nominaux (+13,3% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont reculé de 1,3% en termes nominaux (+0,1% en termes réels).

Les mesures prises en raison de la pandémie de COVID-19 ont eu des effets différents d’une branche à l'autre. Les branches stations-service (–16,1%; –6,0% en termes réels), «autres biens (vêtement, pharmacie, horlogerie et bijouterie)» (–12,5%; –11,8% en termes réels) et «biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé» (–7,1%; –8,0% en termes réels) ont subi les plus fortes pertes.