Le commerce extérieur suisse 2020 est assommé par les conséquences de la pandémie de COVID-19 : les exportations (-7,1% à 225,1 milliards de francs) et les importations (-11,2% à 182,1 milliards) ont affiché une baisse historique. Jamais elles n’avaient accusé un revers trimestriel aussi important qu’au second trimestre 2020, apprend-on dans un communiqué de l’Administration fédérale des douanes ce jour.

En 2020, tous les secteurs ont inscrit des chiffres rouges à la sortie, à l’exception des produits chimiques et pharmaceutiques (+1,6% ou +1,8 milliard de francs). La bijouterie et joaillerie ainsi que l’horlogerie ont été les plus durement touchées, leurs ventes chutant de respectivement un tiers (-4,0 milliards) et un cinquième (-4,7 milliards).