«Le commerce sans scrupules de chiots» en hausse en Suisse

Le contingent de chiots âgés de 8 à 15 semaines connaît la plus forte croissance. Sur les quatre années de 2016 à 2019, on dénombrait entre 9100 et 9800 importations. En 2020, on est passé à 12’280 et à 15’157 en 2021. «Il s’agit d’un nouveau record», dit PSA. Le chiffre, global, ne dit pas s’il s’agit d’importations commerciales ou privées, mais l’association s’alarme néanmoins, car ces chiens-là, en plus d’être possiblement non protégés contre la rage (lire encadré), pourraient être issus du «commerce sans scrupule de chiots d’origine douteuse», s’alarme PSA.