Violation des règles antivirus : Le commissaire européen au Commerce Phil Hogan démissionne

Même s’il maintient qu’il n’a pas sciemment enfreint les consignes sanitaires de son pays, l’Irlandais Phil Hogan a reconnu qu’il n’aurait pas dû assister à un dîner de gala en Irlande.

«Il devenait de plus en plus clair que la controverse concernant ma visite récente en Irlande commençait à détourner l’attention de mon travail comme commissaire européen et discréditerait mon travail dans les mois clés à venir», marqués notamment par les négociations sur un accord post-Brexit avec le Royaume-Uni, a-t-il ajouté.