Disparition en Italie: Le compagnon de Giulia avoue l’avoir poignardée à mort

Giulia Tramontano ne reviendra pas. Introuvable depuis dimanche matin, la jeune femme de 29 ans domiciliée à Senago (Milan) est décédée. Après une journée intense en recherches et investigations mercredi, les autorités ont arrêté le compagnon de l’Italienne, qui était enceinte de sept mois. Le barman de 30 ans a avoué avoir poignardé la future mère de son bébé et avoir tenté de brûler son corps, écrit le «Corriere della Sera». Il a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé, dissimulation de cadavre et interruption non autorisée d’une grossesse.