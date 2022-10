Tuerie de Sandy Hook : Le complotiste Alex Jones condamné à verser un milliard de dollars

Verdict «historique»

Un jury de Waterbury dans le Connecticut, non loin de l’établissement, a décidé qu’Alex Jones devait verser aux familles de huit victimes, ainsi qu’à un agent du FBI présent le jour du drame, 965 millions de dollars de compensations pour diffamation et préjudice moral.

Un verdict «historique», a réagi un avocat des familles, Chris Mattei, en promettant de le faire «appliquer». Bill Sherlach, dont la femme Mary a été tuée à Sandy Hook, a affirmé que cette décision montrait que «l’internet n’est pas le Far West et que les actes ont des conséquences».

«Les gens comme Alex Jones vont devoir repenser ce qu’ils disent, et comment ils le disent», a-t-il ajouté devant la presse. Ces familles avaient lancé des poursuites contre Alex Jones en expliquant être harcelées et menacées par des fans du complotiste, croyant dur comme fer que le massacre n’avait jamais eu lieu et que les proches éplorés jouaient un rôle. Elles ont raconté qu’elles ne se sentaient plus en sécurité, chez elles ou en public.