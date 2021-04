Émissions de co2 : Le comportement individuel des Suisses ne fait de loin pas tout

Des études de l’institut Empa ont analysé les flux de matière et d’énergie de l’économie suisse et les impacts des comportements sur l’environnement.

Même si toute la population avait un mode de vie idéal en termes d’émissions de CO 2 , il faudrait probablement encore que la société trouve d’autres moyens de réduire celles-ci pour atteindre les objectifs climatiques. C’est l’un des éléments qui ressort des résultats d’une étude de chercheurs de l’Empa, l’institut de recherche pour les sciences des matériaux, qui a analysé la consommation globale et les flux de matériaux et d’énergie en Suisse.