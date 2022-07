Bilan radieux pour le Paléo Festival

Au moment du bilan, après cinq jours de concerts sans un nuage, dont ceux spectaculaires ou émouvants de Kiss, Rag’n’Bone Man, Angèle, DJ Snake ou encore OrelSan, Daniel Rossellat parvenait mal à cacher son émotion et son soulagement. «Si l’on me proposait un contrat pour avoir la même météo à chaque fois, je signerais tout de suite pour vingt ans», a-t-il indiqué avant l’ouverture des portes le dimanche 24 juillet 2022. Le président du Paléo a ensuite plaisanté en disant que «pour résumer, le comptable est content»: «On a vendu tous nos billets ( ndlr: contrairement à 2019) et, selon les premières indications, on devrait avoir un bon chiffre niveau nourriture et boissons. On devrait être dans les objectifs.» Il a rappelé que la pandémie avait «mangé» 1,3 million de francs dans les réserves du festival.