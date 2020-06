Vevey (VD)

L’ex comptable escroc de Nestlé écope de 18 mois fermes

L’employé a été condamné pour avoir détourné plus de 1,7 million de francs depuis, 2011 alors qu’il venait à peine d’être engagé.

Un Valaisan de 38 ans, ancien comptable chez Nestlé, a été condamné vendredi à Vevey (VD) à 18 mois de prison ferme. Il était jugé pour avoir détourné 1,76 million de francs à la multinationale veveysanne entre 2011 et 2015 à son profit et celui de cinq complices dont sa compagne de l’époque.

Ce comptable originaire de Monthey, ancien vice-mister suisse et désormais installé au Mexique, a écopé de 36 mois de prison assortis d’un sursis partiel de 5 ans. La peine ferme à exécuter étant de 18 mois. C’est la sentence exacte requise jeudi par le procureur Anton Rüsch. L'ex-roi de beauté a été jugé coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent.

Ingéniosité et absence de scrupule

«Il a agi par pur appât du gain, goût du luxe et par moment par peur d’être quitté par sa compagne, et ce avec ingéniosité et absence de scrupule», a souligné la présidente.