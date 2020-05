Royaume-Uni

Le coronavirus bouscule une tradition séculaire

Le recensement des cygnes royaux n’aura pas lieu cette année au Royaume-Uni, à cause de l’impossibilité de respecter les règles sanitaires liées au Covid-19.

Chaque année, le Marqueur des Cygnes et ses assesseurs, les «swan uppers», remontent la Tamise à la rame, à bord de barques à fond plat, pour s'assurer de l'état du patrimoine royal. Ce ne sera pas le cas cette année.

Depuis 1186, le monarque du Royaume-Uni est le propriétaire légal de tous les cygnes tuberculés et non marqués en liberté dans le pays. Chaque année, le Marqueur des Cygnes et ses assesseurs, les «swan uppers», remontent la Tamise à la rame, à bord de barques à fond plat, pour s'assurer de l'état du patrimoine royal.