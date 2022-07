États-Unis : Le compte de Booba a (encore) été suspendu

C’est sur Twitter que le rappeur a indiqué à ses fans qu’il ne pouvait temporairement plus rien poster sur le réseau social appartenant à Meta.

Booba et les réseaux sociaux: épisode 2845. Lundi 11 juillet 2022, le rappeur installé à Miami a vu son compte Instagram être suspendu une nouvelle fois. C’est sur Twitter, plateforme de laquelle il avait été… bloqué en janvier 2022 , que l’artiste a annoncé sa mésaventure. En légende d’une capture d’écran d’un message d’Instagram lui signifiant qu’il n’avait plus accès à son compte, il a simplement écrit: «On se retrouvera».

Et il avait raison, puisqu’après quelques heures, il était à nouveau possible de voir son nom sur le site appartenant à Meta. Ses photos et autres posts ne sont cependant pas accessible à tout un chacun, le Duc de Boulogne ayant décidé de passer son compte en privé.