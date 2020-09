Les fans colombiens sont exceptionnels dans tous les sports populaires dans leur pays. Les Sud-Américains sont très attachés à la petite reine et malgré toutes les restrictions sanitaires, quelques-uns émigrés en France sont toujours très présents après les arrivées sur le Tour de France, pour suivre les pérégrinations d’Egan Bernal, Nairo Quintana et compagnie. Forcément, ils ont aussi envahi les réseaux sociaux et sont généralement aussi expansifs qu’au bord de la route.

Sur Twitter, un compte fait fort depuis quelques temps. Il s’appelle «@NairoInGreen» et demande au grimpeur de l’équipe Arkéa-Samsic d’aller disputer les sprints et le maillot vert à Sam Bennett, Peter Sagan, Caleb Ewan et compagnie. Rien que ça. Il y a aussi, dans le flot de gazouillis, quelques vidéos honnêtement magnifiques, comme celle où Quintana est en balade dans le peloton et dans la montagne, à la chasse au... cerf en pleine étape.