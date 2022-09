Neuchâtel: Le compte Instagram de la Ville de Neuchâtel a été hacké

Populaire avec ses plus de 25’000 followers, le compte Instagram de la Ville de Neuchâtel est hors service depuis le début de la semaine. Ce dernier a été victime «d’un acte de malveillance le week-end dernier. Une plainte a été déposée lundi par le service juridique de la Ville et Meta Platforms (ndlr: la société qui détient notamment les réseaux sociaux Facebook, Instagram et What’s App) a été avisé», a expliqué Françoise Künzi, la cheffe du service de communication du chef-lieu neuchâtelois, qui n’en dira pas plus sur la nature de l’attaque.