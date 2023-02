France : Le compte Twitter de Booba encore suspendu

La rappeur n’apparaît plus sur le réseau social. Il en avait déjà été temporairement suspendu en janvier 2022, pour une photo de profil jugée violente.

On ignore pourquoi le rappeur de 46 ans a, de nouveau, été interdit de Twitter.

Les réseaux sociaux et Booba, c’est une histoire d’amour et de haine. Mercredi 8 février 2023, le compte Twitter du rappeur français a été une nouvelle fois suspendu. Pour l’heure, on ignore les raisons qui ont poussé à cette décision. Déjà banni d’Instagram, qu’il veut absolument retrouver, le Duc de Boulogne était très actif sur la plateforme au petit oiseau bleu, notamment pour clasher ses rivaux ou dénoncer des influenceurs qu’il estime malveillants. C’est sur le compte Instagram de fans, ifp92.i, que Booba a réagi: «Mon compte Twitter a sauté. Partagez tous cet Instagram».