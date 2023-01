New York : Le concert de Drake interrompu après la chute d’un fan

C’est une chute impressionnante à laquelle ont assisté les spectateurs du concert que donnait Drake, le 22 janvier 2023, à New York. Alors que le rappeur canadien de 36 ans, qui a perdu un million de dollars en pariant sur la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde de football , était sur scène depuis environ une heure et demie, un homme est tombé depuis l’un des balcons du deuxième étage et est arrivé la tête la première dans la foule, comme le montre une vidéo obtenue par TMZ.

Au moment de l’incident, Drake tournait le dos au public et n’a donc rien vu. Il a été averti quelques secondes plus tard de ce qui venait de se produire par l’un des membres de son équipe et a pris la décision d’interrompre son concert. «On va juste s’assurer que tout le monde va bien», a dit celui qui a été accusé d’avoir malmené une de ses conquêtes. D’après les informations obtenues par TMZ, la personne tombée était probablement en état d’ébriété et a été emmenée à l’hôpital. Un porte-parole de l’Apollo Theater a plus tard indiqué qu’aucune blessure sérieuse n’avait été rapportée.