Le concert des Rolling Stones à Berne est annulé

Mick Jagger positif au Covid : Le concert des Rolling Stones à Berne est reporté

Le mythique groupe aurait dû jouer au Stade de Suisse vendredi 17 juin 2022. Ce concert est reporté, Mick Jagger étant positif au Covid-19.

Quelques heures après avoir déjà annulé, à la dernière minute, un concert à Amsterdam , les Rolling Stones doivent également renoncer à leur show au Stade de Suisse à Berne prévu le 17 juin 2022, qui a été reporté. Les organisateurs l’ont confirmé à 20minuten.ch mardi 14 juin 2022. En cause: le fait que Mick Jagger, 78 ans, a été testé positif au Covid-19 lundi 13 juin 2022.

Le groupe, qui est en tournée pour célébrer ses 60 ans de carrière, s’était déjà fendu d’un communiqué en lien avec l’annulation d’Amsterdam: «Les Rolling Stones regrettent profondément le report de la soirée de ce soir, mais la sécurité du public, des collègues musiciens et de l'équipe de la tournée doit passer avant tout». En ce qui concerne le concert bernois, on ignore encore s’il est purement et simplement annulé ou si une date de report sera ultérieurement annoncée.