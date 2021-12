Belgique : Le concert d’une Suédoise «sataniste» provoque un tollé

L’artiste controversée va jouer sur scène dans une église bruxelloise. Ce qui irrite de nombreuses personnes qui l’ont fait savoir en envoyant «des messages de haine par flots».

Des pères dominicains de Belgique affirment avoir reçu ces derniers jours un flot de messages haineux liés à la programmation dans une église de Bruxelles d’une artiste suédoise jugée «sataniste» et déjà dans le collimateur de catholiques intégristes en France.

Cette communauté religieuse a toutefois décidé le maintien des deux prestations prévues lundi soir de la chanteuse et organiste Anna von Hausswolff, qui auront lieu à guichets fermés et sous surveillance policière, a dit l’un des Dominicains à l’AFP.

«Nous n’acceptons pas ce genre de diktat», a souligné ce dernier, Ignace Berten, à propos «des dizaines de mails» reçus par sa communauté pour dénoncer la tenue de ce concert dans un édifice religieux. «Même si l’artiste est discutable, notre grand orgue a été restauré grâce aux financements publics et nous considérons donc qu’il doit être mis aussi au service de la culture», a-t-il ajouté.

«Fait l’amour avec le diable»

L’artiste de 35 ans, native de Göteborg, est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental. Dans l’une de ses chansons «Pills», elle évoque l’addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir «fait l’amour avec le diable», ce qui lui vaut d’avoir été récemment la cible d’intégristes lors de sa tournée en France.