Concert événement de BTS retransmis au cinéma

K-pop : Le concert événement de BTS sera retransmis au cinéma

Le boys band se produira à Séoul le 12 mars 2022. Ce show en public sera à suivre en direct dans le monde entier.

La bonne nouvelle pour les millions de fans de BTS, c’est qu’ils pourront regarder le spectacle du 12 mars 2022 dans des cinémas du monde entier, y compris en Suisse, à 9h45 en direct et à 13h45 en rediffusion. Selon le communiqué, la projection autour du show de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook durera trois heures. Les Army peuvent s’attendre à «des performances puissantes» et à entendre «les plus grandes chansons de cette formation à la carrière incroyable».