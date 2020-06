Réalité virtuelle

Le concert immersif de Jean-Michel Jarre fait un flop

Il n’y avait pas foule d’avatars pour la première du genre assurée par le pionnier français de la musique électronique.

Les mouvements du musicien étaient synchronisés et calqués sur ceux effectués dans son studio parisien.

Les fans de Jean-Michel Jarre étaient aux abonnés absents dimanche dernier sur VRchat, l’application liée au port d’un casque de réalité virtuelle. Il n’y a en effet jamais eu plus d’une trentaine d’avatars en train de se déambuler simultanément au son de sa musique devant son double virtuel. La majorité d’entre eux étaient en plus des professionnels du secteur de la réalité virtuelle. L’événement était pourtant largement soutenu par le ministère français de la culture. Jean-Michel Jarre assurait la prestation intitulée «Seuls Ensemble» depuis son studio parisien. Des capteurs permettaient d’enregistrer ses mouvements et de les reproduire dans l’univers de VRchat.