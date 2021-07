France : Le concert-test avec des spectateurs masqués est concluant

Fin mai, des spectateurs volontaires avaient prêté leur concours à une étude de santé qui conclut à «l’absence de surrisque d’infection» au Covid-19.

L’expérimentation reposait sur deux populations observées, après tirage au sort des volontaires. Un groupe de 3917 personnes a assisté au concert d’Indochine à Bercy (Accor Arena). Et 1947 personnes sont restées chez elles, pour analyser en miroir la circulation du Covid-19.

Toutes avaient été testées trois jours avant, le jour J (résultats a posteriori dans ce cas précis) et sept jours après. Tout volontaire présentant des signes de Covid-19 lors du test 72h avant était exclu.

«Le nombre de participants ayant une PCR salivaire positive sept jours après événement était de 8 parmi les 3917 participants dans le groupe expérimental comparé à 3 parmi les 1947 participants du groupe contrôle», détaille l’AP-HP, en charge du volet scientifique, tandis que le Prodiss (Syndicat national du spectacle musical et de variété) supervisait la partie concert.

Le taux d’incidence «observé dans les deux groupes (0,20% et 0,15%, respectivement) correspond au taux d’incidence en Ile-de-France estimé dans les deux semaines précédant l’événement, c’est-à-dire entre 150 et 200 cas pour 100’000 habitants. Il est actuellement de 25/100’000 (données Santé Publique France)», souligne l’AP-HP.

Concerts debout

Les concerts debout sont autorisés depuis le 30 juin en France, avec des jauges de 75% en intérieur et 100% à l’extérieur, mais les billets peinent à trouver preneurs.

Le public doit présenter un pass sanitaire (preuve de vaccination complète, test négatif récent ou preuve d’une contamination au Covid entre six mois et quinze jours plus tôt).