Après le Supercross annulé

Le concours hippique de Genève espère avoir lieu en décembre

Les dirigeants du CHI ne veulent pas se précipiter. C’est à mi-septembre qu’ils décideront si l’épreuve se déroulera comme prévu à Palexpo.

Tout est prêt ou presque

Directeur sportif du CHI, Alban Poudret ne cache pas que cette annonce va «compliquer un peu plus la tache», à lui et son équipe, mais il est actuellement hors de question de jeter l'éponge. «Non, pour l’instant, on fait comme si tout cela allait avoir lieu, explique le Vaudois. Là on avance, tout est prêt, on pourrait même déjà imprimer les flyers. Maintenant, la décision finale se prendra le plus tard possible, probablement à mi-septembre.» Il y aura alors une discussion à ce moment-là par rapport à la situation du coronavirus et des mesures prises par le Conseil Fédéral.