Ayant déjà fait savoir par le passé qu’elle était consternée par cette institution, l’ex-chroniqueuse de «TPMP» a enfoncé le clou. «J’ai encore entendu des hommes hier dire dans la rue: «Elle est dégueulasse la Bretagne. Par contre Bourgogne est bonne.» Combien de temps va encore durer ce concours archaïque, idiot et sexiste?! Vous trouvez ça divertissant? Se divertir en faisant défiler des femmes et les juger comme des vaches au Salon de l’agriculture… Moi je ne supporte plus.»

Devant sa télé, la Française de 40 ans a été particulièrement choquée quand le portrait de Miss Alsace a été diffusé: «Non mais regardez, la petite louloute parle de ses études et BIM! Plan sur ses cuisses. Voilà comment on vous «vend» la jeune femme. Je zappe illico et je vais vomir!» Outrée par ces images, elle a conclu: «Honte à ce concours.»