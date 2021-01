Valais : Le concours virtuel des cuivres totalise plus de 40 GB de musique

Seuls face à la caméra, 156 jeunes se sont filmés pour prendre part au Championnat valaisan des solistes.

Les organisateurs sont aux anges. Alors que le Championnat valaisan des solistes aurait dû être annulé pour cause de pandémie, 156 jeunes ont présenté leur prestation musicale sous forme de vidéo. C’est plus de 55% des participants initialement inscrits pour cette 26e édition du concours. Les interprétations avaient beau être limitées à 5 minutes, cela représente au total pas moins de 13 heures de musique. Afin de réduire les coûts et de faciliter l’enregistrement, la prestation était filmée en plan fixe, sans coupe ni montage, et sans accompagnement au piano. À noter que les vidéos reçues totalisent plus de 40 GB de données. À titre de comparaison, lors de la création du championnat en 1995, le disque dur d’un ordinateur pouvait stocker au mieux 1 GB.