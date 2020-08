il y a 55min

Far West sur l’A1

Le conducteur de la voiture noire a perdu son boulot

L’enseignant bernois, sorti de ses gonds sur l’A1 près de Kriegstetten (SO), devait commencer à un nouveau poste le 10 août. Il n’en sera rien.

La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux

L’explosion de colère de D.G.*, un enseignant de 58 ans, sur l’autoroute A1 près de Kriegstetten (SO) le 20 juillet dernier a déjà entraîné une lourde conséquence. L’homme au volant de l’auto noire avait été engagé comme directeur d’un établissement scolaire à Ehrendingen (AG) et devait prendre ses fonctions le 10 août , a rapporté l’ « Aargauer Zeitung » . Un choix qui n’a pas été du goût de tout le monde dans la ville argovienne et en particulier d u président d e son C onseil municipal Urs Burkhard qui s ’ e st dit mécontent. « Du point de vue du C onseil municipal, ce n’est certainement pas propice à la réputation de la communauté et de l’école que cette personne soit employée comme directeur. »

L’école se cherche un nouveau directeur

Les propos du municipal ne sont pas restés lettre morte auprès du Service de l’instruction de la ville et la décision est tombée lundi: le quinquagénaire ne sera pas le nouveau directeur de l’établissement scolaire. «Nous t enons à vous informer qu’il ne sera pas membre de l’école à la rentrée scolaire. Nous sommes toujours à la recherche d’un directeur à temps partiel » , ont fait savoir les autorités. En attendant , c’est l’adjoint qui se charge ra de r emplir cette fonction.

Son coup de sang n’est pas une première

À Münster (VS), o ù il a vécu il y a quelques années, on se souvient avec horreur de cet ancien voisin qui s’énervait souvent, a raconté un habitant à « Blick »: « On avait peur de lui .» En 2013, D.G. s’est essayé à la fonction d’ hôtelier. Il défendait la place de parc qui se trouvait devant son établissement bec et ongle s . « Une fois , il a lancé des rondins sur une voiture qui s’était arrêtée » , a raconté un autre témoin.

Quand il a dit aux voisins qu’il avait obtenu un travail de directeur d’école, le soulagement a été général. Mais son tempérament l’a r attrapé. D’après l ’actuel directeur de l’école de Full-Reuenthal (AG) , D.G. avait du mal à maîtriser s es sautes d’ humeur. Des incidents verbaux se sont multipliés et il avait accepté de mettre fin à la relation de travail à la fin de l’année scolaire 2015 -20 16 , après seulement un an.

Risque de prison

D.G. a été pris de remords après sa scène de Far W est sur l’autoroute. Sur la vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux on pouvait le voir dans sa voiture noire zigzaguer sur l’autoroute devant un véhicule blanc , avant de s’arrêter au bord de l’autoroute pour sortir frapper l’autre automobiliste.



« Mon comportement est impardonnable. Je n’aurais jamais dû me laisser provoquer ainsi » , avait-il dit la semaine dernière à « 20 Minuten » . Un avocat a estimé que son attitude pouvait lui valoir, outre un retrait de permis, une peine de prison pour mise en danger de la vie d’autrui. L’autre automobiliste risque , lui , un retrait de permis pour avoir dépass é sur la bande d’arrêt d’urgence et pour avoir roulé trop près de la voiture qui le précédait.

*Nom connu de la rédaction