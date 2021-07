Berne : Le conducteur d’une voiture décède dans un accident avec un camion

L’homme est resté coincé dans son véhicule et a dû être désincarcéré. Sur place, un médecin urgentiste n’a pu que constater le décès.

Vendredi matin, un grave accident de la circulation s’est produit sur la neuenMurtenstrasse, à Berne. Une voiture et un camion sont entrés frontalement en collision. Le conducteur de la voiture est décédé sur les lieux de l’accident. La passagère et le conducteur du camion ont été blessés. La police cantonale bernoise cherche des témoins, afin de clarifier les circonstances exactes de l’accident.

Le conducteur de la voiture est resté coincé dans son véhicule et a dû être désincarcéré par les pompiers professionnels de Schutz und Rettung Bern. Un médecin urgentiste n’a pu que constater le décès de l’homme sur place. Des indices sur son identité existent. Son identification formelle est toutefois toujours en cours. La passagère et le conducteur du camion ont également été blessés et ont été emmenés à l’hôpital en ambulance. Le choc de l’accident a fait basculer la cabine du camion vers l’avant. Le camion et la voiture ont dû être remorqués.