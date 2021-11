Etats-Unis – Le conducteur qui a foncé dans une parade de Noël inculpé de cinq homicides

États-Unis : Le conducteur qui a foncé dans une parade de Noël inculpé de cinq homicides

À Waukesha (Wisconsin), l’homme qui a foncé dans la foule au volant de son SUV, dimanche, faisant cinq morts et 48 blessés, venait d’avoir une dispute conjugale.

Le conducteur, Darrell B. Jr, 39 ans et qui réside à Milwaukee, a traversé la foule avec son SUV, faisant au moins cinq morts et 48 blessés, selon un bilan de la police et des autorités de santé. Parmi les blessés, 18 mineurs âgés de 3 à 16 ans ont été transportés à l’hôpital pour enfants de Milwaukee. Dix sont en soins intensifs et six sont dans un état critique.