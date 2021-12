France : Le conducteur qui avait renversé des militaires écope de 30 ans de prison

En août 2017, un homme blessait, au volant de sa voiture, six militaires à Levallois-Perret. Ce lundi, il a été condamné à 30 ans de prison pour tentative d’assassinats.

Hamou B. a été condamné, lundi, à Paris, à trente ans de réclusion, assortis d’une peine de sûreté de 20 ans, pour «tentative d’assassinats terroriste» de militaires de l’opération Sentinelle, en août 2017, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), blessant six d’entre eux. «L’action de percuter les militaires était volontaire et ne pouvait s’expliquer par un malaise fugace», a jugé le président de la Cour d’assises spéciale, qui a également prononcé une interdiction définitive du territoire français pour cet Algérien de 41 ans, arrivé en France en 2009.

«La jambe coincée sur l’accélérateur»

Le 9 août 2017, au volant de son VTC, il avait fauché des militaires de l’opération Sentinelle qui s’apprêtaient à partir en patrouille, avant de prendre la fuite et d’être interpellé, cinq heures plus tard, près de Calais. L’Algérien, venu en France pour raisons médicales – il souffre d’un cavernome du tronc cérébral, une grave malformation des vaisseaux sanguins du cerveau – a toujours affirmé qu’il s’agissait d’un accident. Selon lui, il a perdu le contrôle du véhicule à cause d’un malaise, sa jambe droite restant enfoncée sur l’accélérateur.