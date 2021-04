Eiza Gonzalez : «Le confinement a été la meilleure chose qui pouvait m’arriver»

L’actrice Eiza Gonzalez trouve du positif dans la pandémie. Cela lui a permis de se reconnecter à elle-même…

Si la pandémie du Covid-19 a bouleversé le monde entier, certaines personnes en retirent quelque chose de positif. C’est le cas de l’actrice Eiza Gonzalez, 31 ans. «Le confinement a été en fait la meilleure chose qui pouvait m’arriver, confie-t-elle dans le magazine « Shape ». Ce temps libre m’a permis de me connecter à moi-même en tant que personne. C’était curieux parce que quand j’ai eu 30 ans, juste avant la pandémie, j’avais déjà commencé à me dire: «OK, qui suis-je dans cette nouvelle décennie?» Le fait d’entrer dans la trentaine a rendu la Mexicaine plus sereine vis-à-vis de son image. «J’arrive à un âge où j’ai plus confiance en moi. Cette fille que je vois dans le miroir est qui je suis et je dois juste l’aimer», dit-elle.

En plus, la star de «Godzilla vs Kong» est consciente d’avoir la chance d’être en bonne santé, surtout durant cette période difficile. «C’est là qu’on réalise à quel point nos corps se battent pour nous garder en vie, constate-t-elle. On doit être reconnaissants envers eux.» Désormais, la perfection physique n’est plus importante à ses yeux. «Il y a environ quatre ans, j’ai été photographiée par des paparazzi, sur une plage avec mon copain. Sur les photos on voyait la cellulite sur mes jambes, j’étais tellement embarrassée», se souvient Eiza. Or, maintenant, la comédienne à l’affiche du film «I Care a Lot», sur Netflix, se sent «sexy» quand elle voit ses petits bourrelets «ou mon cul, qui est gros, assure l’ex de Timothée Chalamet. Je me sens aussi tellement sexy juste en me secouant, ou quand je m’assois et que mes jambes créent ce petit gras sur le côté de ma hanche. Je me sens comme une femme, je peux bouger mon corps et cela me donne vraiment du pouvoir, quelque chose que je n’aurais jamais ressenti dans ma vingtaine.»