Etude

Le confinement a modifié les promenades en forêt des Suisses

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) a mené une recherche qui montre que le nombre de visiteurs «occasionnels» de la forêt a diminué.

«Début avril, au plus fort du «lockdown», de nombreuses personnes se sont rendues plus souvent en forêt qu’avant la crise. Mais bien plus nombreux furent ceux qui y sont moins allés, voire plus du tout, selon une comparaison de deux enquêtes de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) effectuées avant et pendant la crise.