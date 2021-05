Sexe et drogues - Le confinement donne des ailes aux dopés du sexe

Associer le sexe et la consommation des drogues synthétiques est de plus en plus courant en Suisse romande. Les milieux de la prévention montent en puissance pour limiter les risques liés au chemsex.

Faire l’amour pendant des heures sans s’épuiser et avec un plaisir sexuel décuplé. Telle est la promesse du chemsex, fusion des deux mots anglais «chemical» (produit chimique) et «sex». Provenant de la culture gay anglo-saxonne, le chemsex gagne du terrain en Suisse romande. «Il y a de plus en plus de personnes qui ont recours à ce type de pratiques et , avec le confinement , le phénomène semble avoir pris de l’ampleur», explique Ferdinando Miranda, co-directeur du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités à l’Université de Genève. En l’absence de possibilités de socialisation dans les bars et les discothèques, les fêtes s’organisaient dans les espaces privés. Or c’est dans ce genre de contexte s que la plus grande partie des séances chemsex ont lieu.

«L’humain consomme des drogues depuis toujours»

Consommer des produits psychoactifs pour faire l’amour n’est pas nouveau en soi. «L’humain consomme des drogues depuis toujours. Ce qui change, ce son t les substances», affirme Steven Derendinger, sexologue vaudois. Or c elles utilisées pour le chemsex (voir encadré ci-dessous ) sont principalement des nouvelles drogues de synthèses qui augmentent spécifiquement la performance sexuelle. Selon Thilo Beck, psychiatre au centre de médecine de l'addiction à Zurich, la pratique est emblématique de notre société qui pousse à une constante amélioration de nos performances. «L’esprit de notre époque est orienté vers les stimulants. Les gens cherchent des substances qui réveillent et euphorisent . » Cette course à la performance , également favorisée par les réseaux sociaux et l’omniprésence de la pornographie, ne s’arrête pas non plus devant les chambres à coucher.

Le chemsex, c’est quoi? Le terme «chemsex» est apparu à la fin des années 2000 . I l a été inventé par l e travailleur social londonien David Stuart pour définir l'utilisation de «drogues spécifiques», telle que la méthamphétamine, la méphédrone et le GHB/GBL, par les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) dans le but d’améliorer la performance physique en termes d’endurance et la multiplication du plaisir sexuel. Les séances «chem s » peuvent durer des heures, voire plusieurs jours.

Une sexualité décomplexée grâce aux drogues

Le phénomène est surtout présent dans le milieu gay. Il ne peut pas être exclu que des personnes hétérosexuelles consomment aussi des substances associées au chemsex, mais selon les expert·e·s intérrogé·e·s leur nombre serait bien moindre. « L es hommes ont généralement une pulsion sexuelle plus prononcée et la pratique de la sexualité a une plus grande importance pour eux. Dans le milieu gay, cela est encore plus marqué» , explique Thilo Beck. D’après la littérature scientifique, pour certains hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le recours au chemsex pourrait être un moyen de vivre une sexualité sans retenue dans une société qui stigmatise encore beaucoup l’homosexualité explique Svetlana Dimova, psychologue au service de médecine des addictions du CHUV.

Reste à noter que l a pratique est minoritaire aussi parmi les hommes gays. Selon une étude européenne de 2017 portant sur l’homosexualité, 18,8% des participants Suisse disaient avoir consommé des stimulants pour avoir des rapports sexuels plus longs ou plus intenses au moins une fois dans leur vie. Le pourcentage de sondés qui pratiqu ait le chemsex de manière régulière , c’es t à dire au moins une fois dans les quatre semaines précédent le sondage, t ourn ait plutôt autour des 6 % (Source EMIS2017 , Rapport national de la Suisse) .

Une croissance dans l’ombre

Le phénomène étant encore peu étudié, il n’existe pas de chiffres exacts sur l’augmentation du nombre de pratiquants du chemsex en Suisse ces deux dernières années . Mais l’observation de la consommation de certains produits typiquement utilisés dans la pratique, tels que le GHB/GBL, donne des indices. Une étude de la centrale nationale de coordination des addictions, infodrog, auprès de consommateurs « festifs » de stupéfiant s montre ainsi que le nombre de participants ayant consommé du GHB/GBL au cours des derniers 12 mois est passé de 4% à 12% entre l’année 2018 et l’année 2019 . L’étude n’est pas représentative de l’ensemble de la population et ne permet pas d’établir l’intensité de l’utilisation du GHB/GBL, mais elle dessine une tendance , confirmée par les centres de santé sexuelle pour homme gays sur l’arc lémanique.

Un passe-temps dangereux

Les dangers du chemsex pour la santé de ceux qui le pratique sont multiples à commencer par le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles (IST). Sous l’influence des drogues désinhibantes, les chemsexeurs ont souvent d es relatio n s n on-protégé es avec plusieurs partenaires et pendant des heures. Grâce au traitement antiviral utilisé par la plus grande partie des chemsexeurs, le risque d’une vague de VIH est endigué. Les chiffres montrent que le nombre d’infections au VIH diminue continuellement en Suisse ces dernières années. Par contre, une étude a démontré que la pratique est associée à une prévalence plus élevée de syphilis et d'hépatite C.

Au-delà du risque des IST, le chemsex est un facteur de risque d’overdose très important. Les produits s'achètent souvent en ligne . On ne peut pas savoir ce qu’on reçoit exactement et la posologie fait souvent défaut. «Alors que dans les années 1 9 9 0 et 2000 il y avait un lien personnel entre le vendeur et le consommateur, aujourd’hui il y a beaucoup plus d’anonymat», explique Florent Jouinot de l’Aide Suisse contre le Sida. Le risque d’overdose est encore accentué par le fait que les produits sont relativement bon marché. Ils peuvent alors être achetés en grande quantité. Ce qui peut vite devenir un piège avec des substances qui se consomment en millilitres et où une s e ule goutte de trop peut entraîner une surdose. Loïc Michaud, du C heckpoint à Genève, un centre de santé pour hommes gays, affirme que sur les 26 chemsexeurs qu’il a accompagnés en une année, environ la moitié est déjà passée par les urgences à cause d’une overdose. Sans compter que ces produits sont hautement addictifs. Leur utilisation, quand elle devient compulsive, a des conséquences graves sur la santé mentale et à force d’avoir le plaisir sexuel décuplé sous l’effet de ces substances, les pratiquants accros perdent souvent toute envie de r elations qui s e déroulent s ans produits psychoactifs.

Le secteur de la prévention s’adapte

La hausse de la pratique pousse les acteurs de la santé sexuelle à réagir. Une consultation dépendance propre au chemsex a vu le jour il y a une année au C heckpoint à Genève. «Elle s’est mise en place en urgence face à la demande d’aide d’usagers en difficulté à la suite du premier confinement» , raconte Loïc Michaud. Parmi les 26 chemsexeurs p ris en charge , 10 ont entamé u n traitement en 2020 et ils sont déjà 16 d ans le même cas d epuis le début de cette année. Preuve que ce nouveau service du Checkpoint genevois répond à un besoin.

Depuis l’automne 2020 , des groupes de parole pour chemsexeurs sont organisés dans les C heckpoints de Genève et de Lausanne. «La question des substances est aujourd’hui abordée systématiquement dans toutes les consultations et fait l’objet d’une discussion dans deux-tiers des cas », affirme Loïc Michaud. D es nouveaux kits prévu s pour limiter les risques du chemsex sont mis à disposition des pratiquants dans les Checkpoints et l’Aide Suisse contre le Sida met en place une formation continue pour des centres d’aide et d’accueil en addiction pour informer sur la pratique au-delà des centres spécialisé de la question . «Il est urgent que le sujet trouve sa place dans la prévention et le conseil», explique Marc Marthaler de infodrog.

«Je suis tombé amoureux de la drogue, plus que de mes partenaires sexuels» Arthur* a expérimenté le côté sombre du chemsex. Ce Genevois d’une quarantaine d’années l’a pratiqué pendant cinq ans avant de réussir à s’en sortir. Au début, il s’agissait pour lui juste de «prendre quelque chose pour faire un peu la fête». De là, c'est allé crescendo jusqu’à sa rencontre, un soir, avec un homme qui lui a propos é de la 3-MMC, une substance très prisée par les chemsexeurs pour ses effets désinhibants et amplificateurs d’empathie. Pour Arthur, ce l a a été l e début de la fin. Très vite, il a perd u la maîtrise de sa consommation et est devenu dépendant , du produit et de la pratique. Sur des applications de rencontres, il c herchait assidûment des partenaires pour satisfaire ses envies sexuelles am p lifiées p ar la drogue. Quand il n’en trouv ait pas dans la région, il n’hésitait pas à se rendre à Zurich, ville suisse où le chemsex est le plus répandu et où des produits encore plus puissants , comme la méthamphétamine , sont plus aisément disponibles qu’en Suisse romande. Rapidement, l’addiction aux stupéfiants a pris le dessus. «Je suis tombé amoureux de la drogue , plus que de mes partenaires sexuels.» Il s’est ainsi retrouvé à fréquenter régulièrement des soirées chemsex , d’abord une fois toutes les deux semaines, ensuite tous les week-ends. Poussé par son addiction, il a mi s s a vie en danger. Lors d’une de ce s s oirée s , pensait boire un peu d’eau, il a avalé une gorgée d’un e substance chimique. Il s’est retrouvé dans le coma et ne doit sa survie qu’ à un ami qui a vait l’esprit encore suffisamment clair pour appeler une ambulance.

Après cet incident, Arthur a évit é les partouzes mais a continu é à pratiquer le chemsex . Au plus fort de son addiction, il é t ait ainsi e n permanence soit défoncé soit en récupération d’une séance. Quand finalement le chemsex a commencé à avoir une incidence sur sa vie professionnelle, Arthur a décid é d’arrêter. «Je m’autosoûlait à force de me demander chaque lundi matin devant le miroir de ne plus refaire des soirées chems.» À cette époque, il était déjà suivi par le Checkpoint à Genève pour sa prise de la PrEP, traitement préventif contre le VIH. C’est lors d’une consultation qu’il s ’est confi é à Loïc Michaud, l’infirmier spécialisé sur place. «C’est à partir de ce moment-là que c’est allé mieux. Aujourd’hui , je suis clean.» Depuis bientôt 9 mois Arthur n’a plus eu recours au chemsex .

*prénom d’emprunt