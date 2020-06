Jennifer Connelly

«Le confinement est vraiment difficile»

Cloîtrée dans sa maison de campagne isolée de tout, Jennifer Connelly souffre de ne voir personne d’autre que sa famille.

Le confinement dû au Covid-19 est une épreuve compliquée pour de nombreuses personnes à travers le monde. Parmi elles, Jennifer Connelly, qui le vit plutôt mal. Interviewée par le magazine «Emmy», l’actrice américaine a expliqué qu’elle avait fui New York pour se cloîtrer avec son mari, Paul, et deux de ses trois enfants, son fils, Stellan, 16 ans, et sa fille, Agnus, 9 ans, dans sa maison de campagne située dans une région isolée du Vermont. Une fois arrivés sur place, ils se sont vraiment sentis seuls au monde. «Je ne me rappelle pas bien si cela fait trois ou quatre semaines que nous sommes là, confie-t-elle. On ne va nulle part. L’autre jour, un livreur UPS a sonné à la porte et les gosses étaient tellement excités. Ils m’ont fait comprendre qu’ils n’avaient pas vu de nouvelle personne de toute la semaine et qu’ils voulaient le voir. J’ai accepté et ils se sont carrément assis sur les escaliers du hall d’entrée pour me regarder en train de lui ouvrir la porte et lui parler en gardant mes distances.»