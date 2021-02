Hong Kong : Le «confinement inopiné», nouvelle mesure contre le Covid-19

La cheffe de l’Exécutif hongkongais Carrie Lam a défendu mardi sa stratégie consistant à fermer certains quartiers ou immeubles, le temps de procéder à des tests de dépistage du coronavirus.

Cette nouvelle tactique consiste à boucler, sans prévenir et généralement le soir, un périmètre dans lequel un ou plusieurs cas de Covid-19 on été recensés.

Plus de 10’000 cas

L’adjoint de la cheffe de l’Exécutif Matthew Cheung a indiqué que les autorités auraient recours à des confinements «plus larges et plus fréquents» à l’approche du Nouvel An chinois, la semaine prochaine.

Hongkong a été en première ligne lorsque les premiers cas du nouveau coronavirus ont été détectés dans le centre de la Chine il y a plus d’un an. La ville a totalisé depuis le début de la pandémie un peu plus de 10’000 cas et 170 décès ont été formellement attribués au Covid-19.