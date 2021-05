Pays-Bas : Le confinement levé, les prostituées sont de retour dans le quartier rouge

Après six mois d’inactivité dus au Covid, les travailleuses du sexe sont revenues mercredi dans leurs cabines vitrées au bord des canaux d’Amsterdam.

Le «Red Light District» d’Amsterdam, bouclé pendant six mois en raison de la pandémie de coronavirus, a commencé à retrouver son activité mercredi avec le retour des prostituées dans les vitrines éclairées par des néons rouges.

Les travailleuses du sexe néerlandaises sont revenues mercredi dans le quartier rouge d’Amsterdam après six mois «ennuyeux» d’inactivité, le gouvernement ayant commencé à lever les restrictions liées à la pandémie.

Les pièces où elles reçoivent leurs clients affichent désormais au mur les règles sanitaires anti-Covid, rappelant de se laver les mains et de porter un masque, pour ceux qui veulent.

«Je suis hyperheureuse car nous avons pu rouvrir après une longue période sans pouvoir travailler», confie une prostituée se faisant appeler Kelly. «Pour beaucoup de filles, c’est une catastrophe, sûrement parce que le gouvernement ne les a pas soutenues et qu’elles ont dû travailler illégalement».

Considérées comme une «profession de contact»

La prostitution est légale aux Pays-Bas, mais ses travailleuses et travailleurs ont été forcés de s’arrêter en décembre par le gouvernement, comme de nombreuses autres «profession de contact», durant la seconde vague de l’épidémie de coronavirus.

«C’est super de voir à nouveau mes collègues et d’avoir de la régularité dans ma vie. Reste à la maison est vraiment ennuyeux, dit-elle. C’est tellement dommage qu’il n’y ait pas encore beaucoup de touristes, car c’est ça qui fait tourner Amsterdam.»

Une autre travailleuse du sexe, Jeanne, se sent d’autant plus exclue que d’autres professions, les coiffeurs par exemple, ont pu reprendre il y a plusieurs mois déjà.

«Nous pouvons aussi tomber malades et contaminer nos clients, donc nous faisons systématiquement très attention à l’hygiène, assure-t-elle. Tout ce qui concerne le lavage des mains et ce genre de mesures, nous le faisions déjà avant.»

Une des principales attractions touristiques d’Amsterdam

Avec ses vitrines éclairées au néon et ses spectacles érotiques, le «Red Light District» est depuis longtemps – avec la drogue – une des principales attractions touristiques d’Amsterdam, même si certains habitants grognent à cause de la surpopulation et du comportement de certains groupes – essentiellement masculins – de visiteurs.