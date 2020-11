Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée des Finances et du bureau de la promotion de l’égalité et de prévention des violences. KEYSTONE

Une sur deux. En 2019, la moitié des violences répertoriées à Genève a été de nature domestique. Il a été comptabilisé 1946 infractions au Code pénal de ce type, sur un total de 3904. En revanche, et cela constitue une surprise pour le Bureau de la promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV), les premiers constats indiquent que les violences domestiques sont restées stables en 2020, alors que les autorités redoutaient que le semi-confinement les fasse exploser – ce qui s’est d’ailleurs produit dans plusieurs autres pays européens.

La possibilité de sortir

«Notre première hypothèse, c’est la forme de confinement suisse, a analysé la conseillère d’État Nathalie Fontanet, chargée des finances et des ressources humaines. La possibilité existait pour tout le monde de sortir, sans la limite d’une heure par jour ou d’un kilomètre (ndlr: comme en France). Il s’agit d’un élément essentiel et déterminant.» Directrice du BPEV, Colette Fry abonde. «Le semi-confinement permet des espaces de respiration, pour les victimes comme pour les auteurs.» Et ces moments de liberté «permettent aussi de téléphoner à des associations» spécialisées dans la prise en charge des violences domestiques.

L’appel aux voisins

Celles-ci demeurent néanmoins une préoccupation majeure pour l’État et Nathalie Fontanet, qui présentait ce lundi les chiffres 2019 liés à ce fléau. La conseillère d’État a notamment appelé les voisins à donner l’alerte si nécessaire. «Il faut oser appeler la police. Des vies sont en jeu! On le sait quand on vit à côté d’une personne violentée physiquement. On ne peut pas dire qu’on n’entend pas! Ces personnes ont besoin des voisins et des témoins.»

Le message est semble-t-il passé, puisqu’en 2019, la police a répondu à 633 réquisitions (soit des situations impliquant l’engagement d’une ou de plusieurs patrouilles), un chiffre en hausse de 8% par rapport à 2018. «Notre hypothèse, c’est que les victimes et les témoins osent beaucoup plus appeler aujourd’hui que par le passé», a estimé Nathalie Fontanet. Ces réquisitions ont donné lieu à 79 mesures d’éloignement (dont trois visant des femmes), contre 61 en 2018.

83% des victimes sont des femmes