Le confinement n’a pas profité à UPC

Quand on facture n’importe comment et que l’on prend les clients pour de C*** , le bouche à oreille est sans pitié

Luk 07.05.2020 à 12:47

Pas facile de récupérer une catastrophe de plusieurs années, oui il y a des progrès, mais il va falloir se refaire une clientèle. De plus les programmes TV de rediffusions une catastrophe, est peut-être une raison de plus. Service est encore à la peine, il faut vraiment former le support , car poser la question à chaque appel avec quoi on a brancher, ceci 1 x 2 x 100 x fait pas très sérieux.