Sédentarité et écrans pointés du doigt

Au-delà d’une explosion des cas due à la crise sanitaire, l’inquiétude est bien réelle concernant la vue des petits. Entre l’année scolaire 2010-2011 et l’année scolaire 2018-2019, le pourcentage d’élèves genevois pour lesquels on a découvert des problèmes de vue à l’école primaire est passé de 12 à 16%, d’après les chiffres du Département de l’instruction publique. Selon le Service de recherche en éducation, la hausse des cas de myopie est une tendance internationale. «L’OMS souligne ainsi le rôle de la réduction du temps passé à l’extérieur et de l’intensification des activités en vision de près.» Le manque d’entraînement à l’accommodation des yeux entre champ proche et éloigné, ainsi que le recours aux écrans sont pointés du doigt.

Besoin de lumière naturelle

La Pr Thumann précise que ces troubles de la vue sont constatés dans les pays asiatiques et en particulier en Chine depuis quinze à vingt ans. «C’est associé à un changement de culture qui a vu les élèves investir plus intensément la sphère des études. Et donc passer plus de temps à lire.» Selon la spécialiste, la hausse de la myopie commence à se percevoir dans les pays occidentaux. L’apparition des écrans a également une incidence sur ce phénomène. «Des enfants de plus en plus jeunes passent de plus en plus de temps devant les téléphones et les tablettes. Pour la Pr Thumann, il faut limiter ce temps à trente minutes maximum, les écrans sont toxiques. «Les yeux ont besoin de la lumière naturelle», insiste Gabriele Thumann qui conclut qu’à long terme, les risques de décollement de la rétine et de glaucome existent.