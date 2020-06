Malley (VD)

Le conflit à la Vaudoise Arena part en commission de conciliation

Le syndicat Unia va demander un arbitrage officiel dans le cadre du conflit social qui agite le centre sportif depuis ses débuts.

Démissions, sous-effectifs, arrêts de travail, conflits internes, manquements légaux autour du travail de nuit et du dimanche … Les premiers mois de la vie de la Vaudoise Arena n’ont pas été un long fleuve tranquille pour ses employés. En décembre, plus de la moitié d’entre eux avait co-signé une lettre de plainte au service de l’emploi, qui avait lancé un audit. Mais ses résultats, tenus secrets, sont réclamés par le syndicat Unia. Face au refus de l’employeur, il annonce son intention de saisir l’office cantonal de conciliation en cas de conflits collectifs de travail.

La société mise en cause, Centre sportif de Malley (CSM SA), est détenue à 60% par les communes de Lausanne, Prilly et Malley, ce qui en fait un employeur parapublic, rappelle Unia, dont la responsabilité doit être exemplaire. Le syndicat critique le refus de dialoguer auquel il se heurte de la part notamment du directeur de l’arène, le controversé Christophe Huybrechts, dont les méthodes ont été qualifiées d’autoritaires et méprisantes par les travailleurs, qui demandent entre autres revendications son départ. «Le conseil d’administration entend répondre aux salariés uniquement par voie de communiqué de presse à la fin juin. Ce procédé est à la fois inédit et inacceptable», écrit le syndicat.