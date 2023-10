La guerre Israël-Hamas chamboule notre économie suisse

Roche, Novartis, Lonza ou encore Syngenta: des géants helvétiques jugés intouchables, qui ont pourtant beaucoup à perdre avec le conflit actuel au Proche-Orient. En effet, Israël est un des plus grands importateurs de produits pharmaceutiques et chimiques suisses. Une trentaine d’entreprises helvétiques possèdent au moins une succursale en territoire israélien. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s’élève à 1,86 milliard de francs, dont deux tiers équivalent aux exportations suisses, selon les données du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). De ce chiffre, près de 780 millions représentent les secteurs pharmaceutique et chimique.